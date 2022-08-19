Резніков: Сили оборони України отримали якісно нові можливості завдяки "народному супутнику"
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що завдяки придбаному волонтерами супутникові компанії ICEYE, українська армія отримає якісно нові можливості.
"Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проєкт. Тепер ГУР МО, ЗСУ та інші складові Сил оборони будуть мати дані з угруповання супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR)", - написав Резніков у фейсбуці в п'ятницю.
За його словами, це допоможе "набагато ефективніше завдавати поразки ворогові і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей".
Міністр зазначив, що зараз українська армія отримує інформацію з супутників від партнерів.
Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, йде сніг або є інші перешкоди. Крім цього, ці відомості надходять із певною затримкою і не за всіма напрямками, які у той чи інший момент важливі для наших військових. Тепер ситуація буде принципово іншою", - наголосив глава оборонного відомства.
Він уточнив, що "народний супутник" дозволить отримувати відомості, які українська армія взагалі не могла отримати раніше. "Причому це робитиме швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно".
Резніков додав, що дані партнерів залишатимуться важливим компонентом обізнаності української армії, проте їх поєднання з придбаним супутником "підвищить якість ухвалення рішень".
"Усі знають, як майстерно працюють наші воїни під керівництвом військового командування. Уявіть, що вони почнуть чинити з російськими окупантами, коли матимуть додаткові можливості", - підсумував він.
Як повідомлялося, у четвер український волонтер Сергій Притула повідомив, що зекономлені в рамках акції "Народний Байрактар" кошти (понад 600 млн грн) було витрачено на купівлю космічного супутника для української армії.
Акція "Народний Байрактар" – збір коштів, ініційованих українськими волонтерами 22 червня 2022 року, та націлений на купівлю 3 БПЛА "Bayraktar TB2". Необхідну для цього суму (близько 500 млн грн.) вдалося зібрати за 3 дні. Увечері 24 червня вона вже досягла 600 млн грн, чого вистачило б на купівлю 4 "Bayraktar TB2", проте компанія-виробник безпілотників Baykar заявила, що оплату за БПЛА не прийматиме і передасть їх Україні безоплатно.