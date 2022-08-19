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17:12 19.08.2022

У Запорізькій області зруйновано 3,7 тис. об'єктів інфраструктури, залишається загроза катастрофи на ЗАЕС - заступник голови ОП

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У Запорізькій області зруйновано 3,7 тис. об'єктів інфраструктури, залишається загроза катастрофи на ЗАЕС - заступник голови ОП

У Запорізькій області залишається загроза екологічної катастрофи світового масштабу через періодичні обстріли армією РФ Запорізької атомної електростанції, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу в п'ятницю.

За його словами, в області зруйновано понад 3,7 тис. об'єктів інфраструктури.

Пріоритетом для відновлення залишаються мережі тепло-, електро-, газо- та водопостачання, а також лікарні, навчальні заклади, багатоквартирні та приватні будинки, зазначив заступник голови ОП.

Він повідомив, що у Харківській області зруйновано понад 10,5 тис. об'єктів. Переважно це багатоповерхівки, приватна забудова, школи, садочки, виші, лікарні, адмінбудівлі, дороги та мости.

Водночас на завершальній стадії відновлення перебувають 138 багатоповерхівок, вісім шкіл, шість садочків, три адмінбудівлі, два медзаклади, один заклад вищої освіти та вісім об'єктів життєзабезпечення регіону.

За словами Тимошенка, у Миколаївській області найбільші руйнування припадають на Миколаївський, Вознесенський та Баштанський райони. Загалом там постраждали 737 багатоповерхівок, 2 914 об'єктів приватної забудови, 166 шкіл та садочків, 154 навчальні заклади, культури та охорони здоров'я, 1 492 об'єкти ЖКГ, 32 адмінбудівлі, 24 автодороги та сім мостів.

Він повідомив, що відновлено 1489 об'єктів із перерахованого вище.

Заступник голови ОП зазначив, що в Сумській області кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду постійно зростає і наразі становить 2,6 тис.

Натомість у повному обсязі вдалося відновити 74 багатоповерхівки, 317 об'єктів приватної забудови, 23 дитсадки та школи, 10 закладів вищої освіти, культури та охорони здоров'я, 17 об'єктів ЖКГ та три адмінбудівлі.

Теги: #тимошенко #інфраструктура

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