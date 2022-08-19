Заарештовано приміщення гуртожитків на понад 450 млн грн, що належать російському підприємству

Суд у Львові заарештував приміщення гуртожитків, що належать підприємству, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова суд арештував приміщення гуртожитків понад 450 млн грн. Ця нерухомість належить підприємству, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю.

За даними слідства, підприємство, яке займається виробництвом автотранспортних засобів, упродовж 2014-2016 років шахрайським шляхом привласнило кошти мешканців гуртожитків.

"Воно не провело розрахунки із виконавцями житлово-комунальних послуг, що призвело до виникнення заборгованості за спожиті послуги з водопостачання і водовідведення, а також утримання гуртожитків", - уточнюється у повідомленні.