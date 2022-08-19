Ядерний регулятор України заборонив запуск енергоблоків ЗАЕС №№1-2

Експлуатація енергоблоку №1 Запорізької АЕС відповідно до рішення Державної інспекції з ядерного регулювання України може надалі здійснюватися лише у станах "перезавантаження палива" – "холодна зупинка", а енергоблока №2 - лише у стані "холодна зупинка".

Як повідомляється на сайті Держатомрегулювання у п'ятницю, відповідні зміни в ліцензії на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 Запорізької АЕС ядерний регулятор вніс згідно з наказом №501 від 18 серпня 2022 року.

"Підставою для внесення змін стала заява ДП "НАЕК "Енергоатом" та подані разом із нею документи, а також постанова колегії Держатомрегулювання від 4 серпня 2022 року "Про поточний стан безпеки енергоблоків Запорізької АЕС в умовах окупації військовими російської федерації", - повідомили в інспекції .

Як пояснили в Держатомрегулюванні, згідно з наданими документами "Енергоатому" та експертними висновками ядерного регулятора, стан експлуатації енергоблоків №1 та №2 Запорізької АЕС, визначені цим наказом, є оптимальними в умовах окупації ЗАЕС російськими військами.

Зміни до ліцензії були внесені відповідно до закону "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та з урахуванням рекомендацій ліцензійної комісії Держатомрегулювання, наданих на засіданні від 16 серпня 2022 року, уточнили в інспекції.