Події

14:18 19.08.2022

Звуки вибухів у Запоріжжі – результат роботи української ППО, повідомляють в ОВА

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Звуки вибухів у Запоріжжі – результат роботи української ППО, повідомляють в ОВА

Звуки вибухів, які було чути в п'ятницю вдень у Запоріжжі, – результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Увага! Гучні звуки вибухів, що чули в обласному центрі, - це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України. Подробиці будуть уточнені. Жертв немає. Зберігаємо спокій та дотримуємось правил повітряної тривоги", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #запоріжжя #ппо

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