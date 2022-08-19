Звуки вибухів у Запоріжжі – результат роботи української ППО, повідомляють в ОВА

Звуки вибухів, які було чути в п'ятницю вдень у Запоріжжі, – результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Увага! Гучні звуки вибухів, що чули в обласному центрі, - це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України. Подробиці будуть уточнені. Жертв немає. Зберігаємо спокій та дотримуємось правил повітряної тривоги", - написав він у телеграм-каналі.