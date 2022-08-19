З початку серпня з Донеччини евакуйовано понад 7 тис. громадян

З початку серпня з Донецької області евакуйовано понад 7 тис. громадян, повідомила віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Від початку місяця з Донеччини під час обов’язкової евакуації цивільного населення вже евакуйовано до безпечних районів визначених областей понад 7 тисяч осіб. З них майже 1,5 тисячі дітей, 45 багатодітних родин і кілька сотень маломобільних громадян (зокрема осіб з інвалідністю)", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Верещук.

За її словами, влада готова евакуювати до безпечних регіонів 200 тис. жителів Донецької області.