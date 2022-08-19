За добу окупанти сім разів обстріляли територію трьох прикордонних громад Сумської області

У четвер, 18 серпня, російські окупанти 7 разів обстріляли території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад, зафіксовано близько 100 прильотів, без жертв, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад. Зафіксовано близько 100 прильотів. На щастя, без жертв. Але є руйнація", – написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

Зокрема, територію Білопільської громади близько 9.30 противник обстріляв з території Росії зі ствольної артилерії −15 прильотів. У результаті обстрілу пошкоджено нежитловий будинок та приміщення школи. О 19.55 розпочався мінометний обстріл – 10 прильотів. І о 20.00 розпочався артобстріл, 20 прильотів.

По Краснопільській громаді вогонь із міномета припав на 13.50 – 7 прильотів.

Обстріл із 120-мм міномета по Миропільській громаді зафіксовано із 14.20 – 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. У результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру.