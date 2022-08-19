Події

07:51 19.08.2022

За добу окупанти сім разів обстріляли територію трьох прикордонних громад Сумської області

1 хв читати
За добу окупанти сім разів обстріляли територію трьох прикордонних громад Сумської області

У четвер, 18 серпня, російські окупанти 7 разів обстріляли території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад, зафіксовано близько 100 прильотів, без жертв, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад. Зафіксовано близько 100 прильотів. На щастя, без жертв. Але є руйнація", – написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

Зокрема, територію Білопільської громади близько 9.30 противник обстріляв з території Росії зі ствольної артилерії −15 прильотів. У результаті обстрілу пошкоджено нежитловий будинок та приміщення школи. О 19.55 розпочався мінометний обстріл – 10 прильотів. І о 20.00 розпочався артобстріл, 20 прильотів.

По Краснопільській громаді вогонь із міномета припав на 13.50 – 7 прильотів.

Обстріл із 120-мм міномета по Миропільській громаді зафіксовано із 14.20 – 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17.30. У результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 19.08.2022
У п'ятницю вранці окупанти завдали не менше п'яти ракетних ударів по Харкову

У п'ятницю вранці окупанти завдали не менше п'яти ракетних ударів по Харкову

08:19 19.08.2022
У результаті ворожих обстрілів на Харківщині було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі

08:04 19.08.2022
Окупанти вранці обстріляли Краматорськ, постраждали заклади освіти

Окупанти вранці обстріляли Краматорськ, постраждали заклади освіти

07:54 19.08.2022
У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

20:44 18.08.2022
Росіяни обстріляли увечері Миропільську громаду, постраждалих немає

Росіяни обстріляли увечері Миропільську громаду, постраждалих немає

13:45 18.08.2022
Rolls-Royce виділить 13 млн грн на відновлення амбулаторії у Сумській області

Rolls-Royce виділить 13 млн грн на відновлення амбулаторії у Сумській області

12:49 18.08.2022
На Сумщині внаслідок обстрілів зруйновано школу та приватні будинки – голова ОВА

На Сумщині внаслідок обстрілів зруйновано школу та приватні будинки – голова ОВА

08:35 18.08.2022
Ворожі війська за середу вбили три цивільні особи, ще шестеро поранені

Ворожі війська за середу вбили три цивільні особи, ще шестеро поранені

08:26 18.08.2022
Ворожі війська тричі атакували два райони Дніпропетровщини, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки, газопроводи, лінії електропередач, школа, храм

Ворожі війська тричі атакували два райони Дніпропетровщини, поранено жінку, пошкоджено приватні будинки, газопроводи, лінії електропередач, школа, храм

07:55 18.08.2022
Кількість загиблих унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову зросла до двох людей

Кількість загиблих унаслідок ранкового ракетного удару по Харкову зросла до двох людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

ЗС України відбили наступ окупантів на восьми напрямках, ще на двох бої тривають

За добу знищено чотири склади БК та дві бази росіян, уточнюється інформація щодо вибухів у Криму та Бєлгородській обл. РФ

У Миколаєві потужні вибухи, телефони екстрених служб тимчасово не працюють

ОСТАННЄ

362 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, 716 - поранені

Окупанти намагалися прорватися до Бахмута, за добу ЗС України відбито вісім атак

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять – поранено

Рівень води у Рейні у вихідні підніметься

Одна людина загинула, також постраждав підліток у результаті нічного обстрілу трьох районів Дніпропетровської області

За добу знищено 73 окупанти, 13 одиниць техніки та склад боєприпасів

Ердоган підписав Меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України

США закликали надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

Дві російські ракети влучили у Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ЗС України відбили наступ окупантів на восьми напрямках, ще на двох бої тривають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА