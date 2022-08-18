Події

19:35 18.08.2022

Зеленський закликав Гутерреша задіяти всі механізми ООН для повернення українських полонених

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Зеленський закликав Гутерреша задіяти всі механізми ООН для повернення українських полонених

Президент України Володимир Зеленський закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша задіяти всі механізми ООН для повернення українських військовополонених на Батьківщину.

"Велику увагу (під час зустрічі – ІФ) приділили дуже болючому питанню – питанню захисту та звільнення українських полонених, які утримуються Росією. Закликав генерального секретаря ООН використати всі можливі заходи та задіяти всі механізми організації, щоб повернути всіх наших людей додому", - заявив Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Також, за словами президента, виникла згода щодо якнайшвидшого спрямування місії для встановлення фактів загибелі українських військовополонених до Оленівки.

Далі буде

 

 

Теги: #оон #україна #полонені

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