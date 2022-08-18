Події

19:16 18.08.2022

Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення тарифів на тепло

2 хв читати
Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення тарифів на тепло

В Україні на період дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.

Така норма міститься у підписаному президентом Володимиром Зеленським законі №2479-IX від 29 липня 2022 року про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України з посиланням на главу Мінрегіону Олексія Чернишова.

"Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів. Президент України підписав найважливіші закони, які забезпечать як цінову стабільність у сфері теплопостачання, так і фінансову спроможність підприємств теплокомуненерго", - заявив процитований сайтом Чернишов.

Також зазначеним законом №2479-IX визначено гарантії для суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема, передбачено компенсацію різниці у тарифах.

Крім того, документом передбачено відстрочення погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ) та водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ), виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території або були знищені або пошкоджені внаслідок обстрілів або знаходяться в зоні бойових дій.

За інформацією Мінрегіону, Зеленський також підписав закон №2481-IX щодо фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого поновлення їх функціонування.

 

 

Теги: #тепло #тарифи #мораторій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 29.07.2022
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсації "Нафтогазу"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсації "Нафтогазу"

14:45 19.07.2022
Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

19:34 07.07.2022
"Нова Пошта Глобал" з 7 липня змінює тарифи на міжнародну доставку

"Нова Пошта Глобал" з 7 липня змінює тарифи на міжнародну доставку

17:35 07.07.2022
Асоціації виробників закликають запровадити мораторій на підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення

Асоціації виробників закликають запровадити мораторій на підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення

17:26 07.07.2022
Кабмін вирішив заморозити будь-яке підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду, - Шмигаль

Кабмін вирішив заморозити будь-яке підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду, - Шмигаль

20:39 06.07.2022
НСЗУ проводить перерахунки для підвищення тарифів на лікування політравм та поранень – голова служби

НСЗУ проводить перерахунки для підвищення тарифів на лікування політравм та поранень – голова служби

13:03 30.06.2022
"Укрпошта" з 1 липня підвищує тарифи на доставку

"Укрпошта" з 1 липня підвищує тарифи на доставку

16:36 29.06.2022
Тарифів на пасажирські залізничні перевезення не підвищуватимуть - голова "Укрзалізниці"

Тарифів на пасажирські залізничні перевезення не підвищуватимуть - голова "Укрзалізниці"

11:41 29.06.2022
УЗА просить уряд не піднімати залізничних тарифів

УЗА просить уряд не піднімати залізничних тарифів

13:03 28.06.2022
Мінінфраструктури підвищило тарифи на вантажні перевезення на 70%

Мінінфраструктури підвищило тарифи на вантажні перевезення на 70%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек ООН ухвалив рішення про місію для встановлення фактів трагедії в Оленівці

Зеленський закликав Гутерреша задіяти всі механізми ООН для повернення українських полонених

Зеленський погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Окупанти завдали авіаудару по Красногорівці, усі спроби наступу відбиті

Єврокомісія надасть ПРООН $21 млн для розчищення завалів і відновлення критичної інфраструктури в Україні

ОСТАННЄ

Генсек ООН ухвалив рішення про місію для встановлення фактів трагедії в Оленівці

Зеленський закликав Гутерреша задіяти всі механізми ООН для повернення українських полонених

Зеленський погодив із генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Окупанти завдали авіаудару по Красногорівці, усі спроби наступу відбиті

Стефанчук сподівається, що в ЄС заборонять видавати візи росіянам

Єврокомісія стурбована екологічною катастрофою на Одері та допомагає Польщі й Німеччині у її розслідуванні

Стефанчук анонсував відкриття інформцентру парламенту

Естонія поставить Україні міномети та протитанкові засоби

Єврокомісія надасть ПРООН $21 млн для розчищення завалів і відновлення критичної інфраструктури в Україні

Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС 19 серпня – ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА