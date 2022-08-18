Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення тарифів на тепло

В Україні на період дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.

Така норма міститься у підписаному президентом Володимиром Зеленським законі №2479-IX від 29 липня 2022 року про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України з посиланням на главу Мінрегіону Олексія Чернишова.

"Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів. Президент України підписав найважливіші закони, які забезпечать як цінову стабільність у сфері теплопостачання, так і фінансову спроможність підприємств теплокомуненерго", - заявив процитований сайтом Чернишов.

Також зазначеним законом №2479-IX визначено гарантії для суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема, передбачено компенсацію різниці у тарифах.

Крім того, документом передбачено відстрочення погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ) та водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ), виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території або були знищені або пошкоджені внаслідок обстрілів або знаходяться в зоні бойових дій.

За інформацією Мінрегіону, Зеленський також підписав закон №2481-IX щодо фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого поновлення їх функціонування.