Події

20:50 17.08.2022

Кулеба з Блінкеном скоординували подальші постачання західного озброєння Україні

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Кулеба з Блінкеном скоординували подальші постачання західного озброєння Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з державним секретарем США Ентоні Блінкеном провели телефонну розмову, під час якої скоординували подальші постачання західного озброєння Україні.

"Озброєння було в центрі моєї телефонної розмови з Ентоні Блінкеном: ми координували подальші поставки зі США та партнерів", - написав Кулеба у твіттері у середу.

За його словами, військова допомога Україні наближає закінчення війни і залишається найкращим вкладенням у довгострокову безпеку Європи та миру. "Вдячний за незмінну підтримку США", - підсумував Кулеба.

 

 

Теги: #міністр #розмова #держсекретар

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