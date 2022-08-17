Українці відчувають вдячність, гордість, сум і радість, зустрічаючи ветерана російсько-української війни на вулиці, - опитування

Українці відчувають вдячність, гордість, сум і радість, коли зустрічають ветерана російсько-української війни на вулиці, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 серпня 2022 року.

Зокрема, на запитання, що респонденти насамперед відчувають, коли зустрічають ветерана російсько-української війни на вулиці, 64% відповіли, що вдячність, 50% - гордість, 25% - сум, 22% - радість, 3% - провину, по 2% - сором і страх, по 1% - байдужість, гнів і ворожість, 5% - інше, а 4% важко відповісти.

Також респондентів запитали, чи є серед їхніх рідних і близьких ті, хто брав участь у воєнних діях на сході України у 2014-2021 роках, на що 55% відповіли, що ні, 44% - так, а 1% важко відповісти. Водночас на запитання, чи є серед їхніх рідних та близьких ті, хто воював чи воює на фронті зараз, 54% відповіли, що є, 45% – ні, а 1% важко відповісти.

Крім того, респондентам поставили запитання, з ким насамперед у них асоціюється термін "ветеран війни". Так, 32% відповіли, що з ветеранами, котрі повернулися з війни, яка відбувається зараз, 32% – з ветеранами Другої світової війни, 14% – з ветеранами АТО, котрі воювали на сході України у 2014-2021 роках, 2% – з ветеранами, які воювали в Афганістані, 12% - інше, а 8% важко відповісти.

Зокрема, на запитання про довіру 65% респондентів заявили, що довіряють військовим ЗСУ та 29% - що скоріше довіряють, 71% респондентів заявили, що довіряють ветеранам, котрі повернулися з війни, яка відбувається зараз, і 21% - що скоріше довіряють, 60% респондентів заявили, що довіряють ветеранам АТО, які воювали на Донбасі в 2014-2021 роках і 31% - що швидше довіряють, 30% респондентів заявили, що довіряють ветеранам Другої світової війни та 34% - що швидше довіряють, 26% респондентів - що довіряють ветеранам Афганістану та 36% - що скоріше довіряють.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1 тис. респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу та територій, де відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше ніж 3,1%.