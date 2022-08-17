Події

12:28 17.08.2022

В Україні найближчої доби очікуються короткочасні дощі з грозами

1 хв читати
В Україні найближчої доби очікуються короткочасні дощі з грозами

У четвер, 18 серпня, у південних, центральних та східних областях України очікуються помірні короткочасні дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. У північних областях, а вдень і в західних місцями також короткочасні дощі та грози.

Вітер південний, у північних та західних областях північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні до 21°. Вдень 23-28°, у південно-східній частині та Закарпатті 27-32°.

У Києві місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 18 серпня у Києві була у 1946 році й становила 36,2°, найнижча вночі – 7,4° у 1919 році.

У п'ятницю, 19 серпня, в Україні без опадів, лише у східних, південно-східних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні та сході країни до 21°, вдень 25-30°. На Закарпатті до 35°.

У Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Станом на 8:00 17 серпня температура води у Чорному та Азовському морях становила 24-27°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" 22°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 15.08.2022
В Україні в найближчі дві доби очікуються дощі та грози

В Україні в найближчі дві доби очікуються дощі та грози

12:53 13.08.2022
В Україні тепло, на захід від Дніпра - дощитиме

В Україні тепло, на захід від Дніпра - дощитиме

14:15 12.08.2022
В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі та град

В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями короткочасні дощі та град

12:44 12.08.2022
Прогноз погоди на вихідні 13–14 серпня: Захід — із грозами, на Сході — виснажлива спека

Прогноз погоди на вихідні 13–14 серпня: Захід — із грозами, на Сході — виснажлива спека

14:30 11.08.2022
Спровокована аварія на Запорізькій АЕС може стати, по суті, застосуванням Росією ядерної зброї - Зеленський

Спровокована аварія на Запорізькій АЕС може стати, по суті, застосуванням Росією ядерної зброї - Зеленський

13:04 08.08.2022
Затребуваним форматом будуть торговельні центри площею до 12 тис. кв.м - думка

Затребуваним форматом будуть торговельні центри площею до 12 тис. кв.м - думка

12:57 07.08.2022
В Україні буде спекотно, місцями дощі з грозами

В Україні буде спекотно, місцями дощі з грозами

12:24 05.08.2022
Прогноз погоди на вихідні 6–7 серпня: зі спекою та грозами

Прогноз погоди на вихідні 6–7 серпня: зі спекою та грозами

12:15 03.08.2022
Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

12:11 03.08.2022
В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух – мер

В Україні ліквідовано вже понад 44 тис. окупантів - Генштаб

Зеленський закликав жителів Криму та інших тимчасово окупованих територій не наближатися до російських військових об'єктів

Ворожий удар спричинив руйнування та пожежу на базі відпочинку в Одеській області, поранено троє людей

Російські окупанти завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області з території Білорусі - ПК "Центр"

ОСТАННЄ

Морпорт "Чорноморськ" очікує заходження ще п'яти суден під завантаження зерновими - АМПУ

"Сільпо" відкрило четвертий супермаркет у 2022 р.

Німеччині у разі припинення постачання із РФ газу вистачить на 2,5 міс. - регулятор

"Суспільне" розпочинає прийом заявок на нацвідбір "Євробачення-2023"

СБУ здійснює обшук на "Гідросилі" у Кропивницькому через два підприємства в окупованому Мелітополі

У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух – мер

Метро у Парижі відновило роботу у штатному режимі після потужних злив

У Росії намагаються поповнити армію громадянами держав Центральної Азії – ГУР

В Україні ліквідовано вже понад 44 тис. окупантів - Генштаб

Ворог уранці обстріляв Дружківку та Авдіївку, у Курахівці під завалами будинку перебуває чоловік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА