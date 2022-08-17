В Україні найближчої доби очікуються короткочасні дощі з грозами

У четвер, 18 серпня, у південних, центральних та східних областях України очікуються помірні короткочасні дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. У північних областях, а вдень і в західних місцями також короткочасні дощі та грози.

Вітер південний, у північних та західних областях північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні до 21°. Вдень 23-28°, у південно-східній частині та Закарпатті 27-32°.

У Києві місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 18 серпня у Києві була у 1946 році й становила 36,2°, найнижча вночі – 7,4° у 1919 році.

У п'ятницю, 19 серпня, в Україні без опадів, лише у східних, південно-східних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні та сході країни до 21°, вдень 25-30°. На Закарпатті до 35°.

У Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Станом на 8:00 17 серпня температура води у Чорному та Азовському морях становила 24-27°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" 22°.