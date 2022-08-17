Події

11:50 17.08.2022

Метро у Парижі відновило роботу у штатному режимі після потужних злив

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Метро у Парижі відновило роботу у штатному режимі після потужних злив

Громадський транспорт у Парижі, зокрема метрополітен, повернувся до роботи відповідно до графіка після сильних злив, які призвели до повеней у деяких частинах міста, повідомляють у середу французькі ЗМІ.

Напередодні ввечері на столицю Франції, яка декілька тижнів знемагала від спеки, обрушилися зливи, які призвели до підтоплення низки станцій метро і тунелів. До 20:00 вечора було закрито щонайменше 20 станцій. Рух на декількох лініях метрополітену здійснювався зі значними перервами.

У соцмережах місцеві жителі активно публікували фото та відео затоплених підземних переходів станцій, а також того, як потоки води біжать сходами, потрапляючи на колії руху поїздів.

Окрім метро, через зливу низка вулиць Парижу також виявилася затоплена, утворилися автомобільні пробки на дорогах.

За даними місцевої метеорологічної служби, напередодні менш як за годину в Парижі випало до 40 мм опадів. Окрім того, зливи супроводжувалися сильними поривами вітру, швидкість яких у районі Ейфелевої вежі напередодні сягала 104 км/год.

Теги: #транспорт #метро #париж

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