РФ здійснила потужну кібератаку на офіційний сайт "Енергоатома"

Російські хакери у вівторок, 16 серпня, здійснили потужну кібератаку на офіційний сайт держкомпанії "Енергоатом", повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні, 16 серпня 2022 року, сталася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення Росії хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом". Його атакували з території російської федерації", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що російська група "народна кіберармія" здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які упродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії.

"Зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту ДП НАЕК "Енергоатом" і залишилася непомітною для користувачів", - підсумували в компанії.