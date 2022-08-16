Події

19:20 16.08.2022

Корабель КНР прибув до порту Шрі-Ланки, Індія його вважає розвідувальним

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Корабель ВМС КНР Yuan Wang 5 у вівторок прибув до порту Хамбантота в Шрі-Ланці після того, як минулого тижня шрі-ланкійська влада попросила Китай перенести на пізніший термін прибуття цього корабля, повідомляє Associated Press (AP).

Корабель, який влада Шрі-Ланки називає науково-дослідним, отримав дозвіл залишатися в порту до 22 серпня. Водночас у МЗС Шрі-Ланки повідомили про згоду Китаю на те, що під час перебування в Хамбантоті корабель не проводитиме досліджень.

AP пояснює, що затримка із заходженням корабля в порт, очевидно, була зумовлена занепокоєнням сусідньої Індії. В індійських ЗМІ Yuan Wang 5 часто називають "розвідувальним кораблем подвійного призначення", який зі Шрі-Ланки може стежити на відстань 750 км, зокрема за портами в індійських штатах Керала Тамілнад та Андхра-Прадеш. Агентство уточнює, що Yuan Wang 5 належить до класу кораблів, які використовує Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) і для підтримки їхніх ракетних сил, і для зв'язку з супутниками НВАК.

Минулого тижня в МЗС Індії заявили, що знають про підготовку візиту корабля Yuan Wang 5 на Шрі-Ланку і спостерігають за ситуацією. Водночас у відомстві відкинули припущення, що Індія чинила тиск на Шрі-Ланку з метою відкладення візиту корабля. Також у понеділок Індія направила розвідувальний літак до Шрі-Ланки, який, за версією індійського посольства в цій країні, має допомогти місцевій владі у боротьбі зі злочинністю в прибережних водах.

Представник МЗС КНР Ван Веньбінь у вівторок запевнив, що наукова діяльність Yuan Wang 5 відповідає міжнародному праву і не порушує безпеку й економічні інтереси жодної країни.

AP нагадує, що Китай та Індія понад десять років змагаються за вплив над Шрі-Ланкою. Зокрема, Шрі-Ланка отримала кредит для створення порту Хамбантота, який побудував Китай. У 2017 році, коли Коломбо не зміг погасити борг за кредитом для цього проєкту, порт перейшов на 99 років у користування Китаю.

Шрі-Ланка переживає найсерйознішу економічну кризу з 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії. За останні місяці Індія передала Шрі-Ланці вкрай потрібну допомогу, зокрема продовольство, медикаменти, паливо та газ для приготування їжі. Китай погодився реструктурувати борг Шрі-Ланки, щоб вона змогла домовитися з Міжнародним валютним фондом про програму антикризових заходів.

Теги: #китай #індія #шрі_ланка #корабель

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