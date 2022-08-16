Події

16:26 16.08.2022

Унаслідок обстрілу окупантами Житомирщини у вівторок постраждалих немає – голова ОВА

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Унаслідок ракетного обстрілу Житомирської області, здійсненого російськими окупантами у вівторок, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Повідомляємо, що після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет із території Білорусі, на щастя, жертв немає", - написав Бунечко у телеграмі.

Він також закликав жителів області не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та перебувати в укриттях, якщо чути звук сирен.

Раніше стало відомо, що на території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару.

 

Теги: #війна #житомирська_область

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