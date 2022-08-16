Унаслідок обстрілу окупантами Житомирщини у вівторок постраждалих немає – голова ОВА

Унаслідок ракетного обстрілу Житомирської області, здійсненого російськими окупантами у вівторок, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Повідомляємо, що після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет із території Білорусі, на щастя, жертв немає", - написав Бунечко у телеграмі.

Він також закликав жителів області не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та перебувати в укриттях, якщо чути звук сирен.

Раніше стало відомо, що на території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару.