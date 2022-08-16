ВР передбачила арешт для військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час війни

Верховна Рада закріпила як запобіжний захід до військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час дії воєнного стану, виключно тримання під вартою.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7431 у другому читанні та в цілому підтримали 282 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Документ виключає застосування будь-яких інших запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою, до військовослужбовців, які вчинили окремо визначені воєнні злочини під час дії воєнного стану. Через це Кримінальний процесуальний кодекс пропонується доповнити нормою відповідного змісту.

Крім того, законопроєкт передбачає, що термін дії постанови слідчого судді та суду про тримання під вартою або продовження цього не може перевищувати тридцяти днів.

Железняк також додав, що під час ухвалення закону парламентарі підтримали поправку про зміну запобіжного заходу для коригувальників.

"Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників. Тепер неможливо вийти під заставу до суду", - уточнив він.