Події

07:01 16.08.2022

Зеленський: Причина всіх криз у світі – російська агресія

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Зеленський: Причина всіх криз у світі – російська агресія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії Росії є першопричиною всіх криз у світі.

"Росія створила стільки криз, зокрема кризу вартості життя в багатьох країнах, а також продовольчу та енергетичну кризи, які поширюють у світі невпевненість та роздратування", - сказав він у традиційному відеозверненні у понеділок увечері.

"Ми маємо тримати у фокусі глобальної уваги першопричину цих криз – саме російську агресію. І маємо нагадувати, що саме Україна постраждала від російського терору найбільше", - сказав також він.

Зеленський зазначив, що "вдячний усім, хто виконує цю важливу функцію, зокрема послам UNITED24. Їх активність – це мільярди доларів для України, збільшення уваги до потреб нашої держави та людей".

Він нагадав, що зустрівся у понеділок із послами UNITED24 Андрієм Шевченком та актором Лієвом Шрайбером.

Теги: #україна #світ #росія #агресія

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