Кулеба поговорив із главою МЗС Гаяни, сподівається на подальшу плідну міжнародну співпрацю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив із міністром закордонних справ Гаяни Х'ю Тоддом, висловив сподівання на подальшу плідну міжнародну співпрацю та розвиток двосторонніх відносин

"Поговорив із міністром закордонних справ Гаяни. Вдячний Гаяні за послідовну підтримку України, зокрема в рамках ООН та після повномасштабного нападу Росії. Сподіваюся на подальшу плідну міжнародну співпрацю та розвиток двосторонніх відносин", - написав він у твіттері.