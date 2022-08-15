Події

20:21 15.08.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,5 тис. цивільних, ще 7,7 тис. поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,5 тис. цивільних, ще 7,7 тис. поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 14 серпня становили 13212 цивільних (тижнем раніше – 12867), зокрема 5514 загиблих (5401), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини ( УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі стосовно даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2125 чоловіків, 1451 жінка, 170 хлопчиків і 147 дівчаток, тоді як стать 39 дітей та 1582 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 7698 поранених – 231 хлопчик і 164 дівчинки, а також 200 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 31 липня загинула одна дитина і ще 15 були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3169 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 675, у травні – до 458, у червні – до 368 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 340 осіб, а за два тижні серпня – 144, зазначає ООН.

Водночас кількість поранених у липні – 1099 – виявилася вищою за показники червня й травня – відповідно 1029 та 1013, проте нижче квітня та березня – відповідно 1254 та 2400.

Згідно зі зведенням, за перші два тижні серпня від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 142 особи та ще 410 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних залишків війни загинуло двоє та було поранено 31 людину (6% від загальних втрат).

У зведенні традиційно йдеться, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 8 серпня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #жертви #війна

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