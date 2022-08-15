Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму

Президент України Володимир Зеленський ухвалив створити Консультативну раду з деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як консультативно-дорадчий орган при главі держави.

Відповідний указ №579/2022 від 15 серпня розміщено на сайті глави держави.

Згідно з документом, з метою сприяння координації заходів із питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав громадян, подолання наслідків та відшкодування збитків, заподіяних Державі Україна, її громадянам та юридичним особам через агресію РФ, а також проєктів та заходів у межах діяльності "Кримської платформи", згідно з пунктом 28 частини першої 106 Конституції України, Зеленський ухвалив утворити Консультативну раду, а також затвердити Положення про Консультативну раду.

Керівнику Офісу президента України у місячний термін доручено внести пропозиції щодо персонального складу Консультативної ради.

У тексті положення наголошується, що Консультативна рада створюється у складі голови, секретаря та інших членів Консультативної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Консультативної ради є президент України, секретарем Консультативної ради – постійний представник президента України в АРК.