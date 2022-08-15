Уряд Франції готовий допомогти Україні з розмінуванням території – Тимошенко

Уряд Франції готовий допомогти Україні з розмінуванням території, а також сприяти в підготовці відповідних українських фахівців, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Уряд Франції готовий допомогти, і в безпосередньому розмінуванні з залученням своїх спеціалістів та техніки, і в підготовці українських спеціалістів, зокрема щодо розмінування водойм", - написав Тимошенко в телеграмі за підсумками зустрічі з першим радником посольства Франції Бруно Коссанелем і аташе з гуманітарної допомоги Фредеріком Руссо.

Як зазначив заступник голови ОП, французькі дипломати також висловили зацікавленість уряду Франції в допомозі з відновленням Чернігівської області в рамках Плану швидкого відновлення України.

Сторони обговорили співпрацю в медичній сфері та гуманітарну допомогу, а також можливість створення ДНК-лабораторій для ідентифікації вбитих і загиблих людей.