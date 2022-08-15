Події

13:25 15.08.2022

В Україні в найближчі дві доби очікуються дощі та грози

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В Україні в найближчі дві доби очікуються дощі та грози

В Україні у вівторок, 16 серпня, очікуються помірні короткочасні дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі в Запорізькій і Дніпропетровській областях, удень у Прикарпатті, в більшості центральних, подекуди в Житомирській і Київській областях значний дощ. Також уночі в більшості західних і північних областей місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°. У східних і південно-східних областях уночі 21-26°, удень 29-34°.

У Києві 16 серпня вночі подекуди невеликий дощ, удень помірний дощ із грозою. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 24-26°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві вдень 16 серпня становила 36,2° і була зафіксована у 2008 році, найнижча вночі – 5,1° у 1884 році.

У середу, 17 серпня, в Україні короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні та сході країни до 21°. Вдень 22-27°, у південній частині та у східних областях 26-31°, у Луганській і Закарпатській областях до 34°.

У Києві помірні короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 24-26°.

Станом на 8 годину 15 серпня температура води в Чорному й Азовському морях становила 24-27°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 23°.

Теги: #погода #прогноз

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