У Києві за час війни з незаконного обігу вилучено 433 одиниці вогнепальної зброї, переважно на блокпостах – начальник столичної поліції

За час військової агресії РФ проти України поліція у Києві вилучила з незаконного обігу 433 одиниці вогнепальної зброї, 11 гранатометів, дев'ять кулеметів, переважно зброя вилучається на блокпостах, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Києві Іван Вигівський.

"182 факти незаконного поводження зі зброєю було минулого року, цього року – 365, бачимо, що це значне зростання та проблема", - сказав Вигівський в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Загалом із незаконного обігу за період війни ми вилучили 433 одиниці вогнепальної зброї, 11 гранатометів, дев'ять кулеметів, 187 автоматів, 145 пістолетів і понад 73 тис. боєприпасів, зокрема 212 гранат", – повідомив начальник поліції Києва.

Загалом, за його словами, необхідне створення єдиного реєстру зброї та упорядкування питання легалізації зброї.

"Позиція, визначена міністром внутрішніх справ, думаю, правильна. По-перше, якщо і буде видано вогнепальну зброю, то короткоствольну – пістолети. По-друге, звісно, все це ще потрібно опрацьовувати. Зробити певну інвентаризацію, реєстр… і тоді можна буде про щось конкретне говорити", - зазначив Вигівський.

Говорячи про психологічну готовність українців мати зброю для власного захисту, начальник поліції зазначив: "Під час видачі зброї людей мають якісно перевіряти психіатри, наркологи. Загалом необхідно дуже ретельно та виважено підходити до цього питання".