Події

13:54 14.08.2022

Ворог обстріляв Миколаїв у ніч на неділю із РСЗВ "Смерч" і ракетами С-300: поранена людина, пошкоджена інфраструктура

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Унаслідок обстрілу російськими військовими Миколаєва в ніч на неділю поранена одна людина, пошкоджені лінії комунікації і цивільна інфраструктура, повідомила обласна військова адміністрація.

"Вночі 14 серпня ворог обстріляв житловий район міста Миколаїв. Під час одного з обстрілів була застосована реактивна система залпового вогню "Смерч". В іншому випадку ворог знову завдав удару протиповітряними ракетами С-300", - інформує ОВА в соцмережі Фейсбуці в неділю.

"Унаслідок обстрілу поранено одну людину. Пошкоджені лінії комунікації та цивільна інфраструктура на території обласного центру. Наразі тривають заходи щодо усунення наслідків обстрілів", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #війна #миколаїв

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