Мешканці села Миколаївської області висунули підозру у глорифікації окупантів за ролик та фото у соцмережі - Офіс генпрокурора

Мешканці одного із сіл Березнегуватської об'єднаної територіальної громади Баштанського району Миколаївської області повідомлено про підозру у зв'язку з розповсюдженням матеріалів із виправданням збройної агресії РФ проти України.

"За даними слідства, підозрювана поширювала у соціальній мережі власноруч виготовлені відеоролик та фотоматеріали з виправдовуванням дій російських окупантів та глорифікації особи, яка здійснює збройну агресію РФ на території України", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора у п'ятницю.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури зловмисниці повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).