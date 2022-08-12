Події

21:29 12.08.2022

Мешканці села Миколаївської області висунули підозру у глорифікації окупантів за ролик та фото у соцмережі - Офіс генпрокурора

1 хв читати
Мешканці села Миколаївської області висунули підозру у глорифікації окупантів за ролик та фото у соцмережі - Офіс генпрокурора

Мешканці одного із сіл Березнегуватської об'єднаної територіальної громади Баштанського району Миколаївської області повідомлено про підозру у зв'язку з розповсюдженням матеріалів із виправданням збройної агресії РФ проти України.

"За даними слідства, підозрювана поширювала у соціальній мережі власноруч виготовлені відеоролик та фотоматеріали з виправдовуванням дій російських окупантів та глорифікації особи, яка здійснює збройну агресію РФ на території України", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора у п'ятницю.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури зловмисниці повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Теги: #миколаївщина #соцмережі #колабораціонізм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:53 12.08.2022
Над Доманівкою Миколаївської області збито російську ракету - голова обладміністрації

Над Доманівкою Миколаївської області збито російську ракету - голова обладміністрації

14:37 11.08.2022
Окупанти зі "Смерчів" обстріляли портову інфраструктуру в Миколаївській області - ОК "Південь"

Окупанти зі "Смерчів" обстріляли портову інфраструктуру в Миколаївській області - ОК "Південь"

13:06 10.08.2022
Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм

Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм

11:20 09.08.2022
Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм

Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм

09:04 08.08.2022
Уранці ворог обстріляв Миколаїв, за попередніми даними, жертв немає

Уранці ворог обстріляв Миколаїв, за попередніми даними, жертв немає

10:20 07.08.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, одна людина загинула, 6 поранені

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, одна людина загинула, 6 поранені

20:02 06.08.2022
У Миколаївській області знищено безпілотник оперативно-тактичного рівня

У Миколаївській області знищено безпілотник оперативно-тактичного рівня

18:51 05.08.2022
Соцмережі як джерело інформації використовують 76,6% українців – дослідження

Соцмережі як джерело інформації використовують 76,6% українців – дослідження

09:38 05.08.2022
Росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва, влучили у приватний будинок - ОВА

Росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва, влучили у приватний будинок - ОВА

09:47 03.08.2022
Росіяни вранці обстріляли Миколаїв: зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку

Росіяни вранці обстріляли Миколаїв: зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації

Вибухи у Кременчуці були спричинені ліквідацією залишків збитих ракет – мер

Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб

Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища над українськими захисниками в Маріуполі

ОСТАННЄ

Естонія з 18 серпня обмежить в'їзд громадян Росії до країни

Глава Міноборони Естонії говорить про можливість зробити Балтику внутрішнім морем НАТО після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції

Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація

"Укргідроенерго" планує у вересні підписати контракт із Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера 1 МВт для виробництва водню

Сі Цзіньпін може зустрітися з Байденом у листопаді - ЗМІ

Нацбанк попередив 10 найбільших гравців готівкового обміну валют про продовження посиленого нагляду

В акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають два російських носії крилатих ракет - ПС ЗСУ

У річку Одер потрапила велика кількість хімічних відходів - прем'єр Польщі обіцяє покарати винних

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації

Боррель підтримує заклик до демілітаризації ЗАЕС, РФ має негайно повернути контроль Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА