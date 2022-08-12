Події

17:22 12.08.2022

На Сумщині повністю відновлено всі об'єкти критичної інфраструктури - заступник глави ОП

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На Сумщині повністю відновлено всі об'єкти критичної інфраструктури - заступник глави ОП

Усі об'єкти критичної інфраструктури Сумської області повністю відновлено після обстрілів/перебування на території, підконтрольній військовим силам Росії, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу в п'ятницю.

Водночас, за його словами, область продовжує зазнавати численних обстрілів і бомбардувань російської авіації та артилерії.

В Охтирському та Тростянецькому районах триває відновлення пошкодженого майна жителів. Крім того, повністю відновлено всі об'єкти критичної інфраструктури. Адміністративні будівлі Охтирського міськрайсуду, приміщення пожежного депо Тростянця та Сум відновили роботу.

Крім того, повідомив Тимошенко, в Житомирській області тривають ремонтні роботи: в Житомирському військовому інституті ім. Корольова та Житомирському автомобільно-дорожньому коледжі Національного транспортного університету завершено скління та ремонт фасадів будівель майже в повному обсязі. Покрівлю цих будівель також підготовлено до холодів та негоди. В обласному краєзнавчому музеї усунуто дефекти на фасаді.

За словами Тимошенка, Житомирський обласний перинатальний центр, Центр первинної санітарної допомоги, лікарня №2, амбулаторія загальної практики сімейної медицини у смт Вакуленчук працюють у штатному режимі.

Крім того, в Центрі культури та дозвілля в Малині відремонтовано покрівлю та замінено вікна. Майже повністю відновлено приватну забудову Брусилівської, Вільшанської, Волицької та Городоцької ОТГ.

У Харківській області, повідомив заступник голови ОП, здійснюється щоденний моніторинг інформації про воєнні злочини Росії. Проте кількість пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду зростає. Натомість Харківський облавтодор продовжує усувати наслідки агресії Росії.

На Чернігівщині триває розмінування території, раніше окупованої військовими Росії. За словами Тимошенка, повне розмінування може тривати кілька років.

Теги: #інфраструктура #відновлення

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