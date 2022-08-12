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16:16 12.08.2022

Закарпаття може в повному обсязі забезпечити Україну технічною сіллю за пів року – голова ОВА

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Закарпаття може в повному обсязі забезпечити Україну технічною сіллю за пів року – голова ОВА

ТОВ "Катіон Інвест" (с.Теребля Закарпатської обл.) розпочало розробку Буштинського соляного родовища на території Буштинської громади Тячівського району Закарпатської області, що надасть змогу цілком забезпечити потреби України в технічній солі, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації (ОВА) Віктор Микита у фейсбуці.

Він уточнив, що перші партії солі компанія розраховує видобути протягом півроку. Загалом родовище дозволяє видобувати до 150 тис. тонн на місяць методом підземного вилучення через розташовані на поверхні землі свердловини.

"На жаль, через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство "Артемсіль", яке забезпечувало 100% потреби країни. Для виконання окремих завдань з покриття продовольчої безпеки країни Закарпаття включилося до цієї складної, але надважливої роботи. Після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, який починається з 35 м до 500 м", - повідомив він.

За даними Микити, "Катіон Інвест" вже розпочав інженерні роботи з будівництва під'їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштував житло для працівників, а також закупив сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

"За інформацією фахівців, уже через шість місяців у нас буде перша видобута сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України в технічній солі, що постачається для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тис. тонн на сезон" , - наголосив глава ОВА.

Крім того, заплановано розвиток інфраструктури підприємством для виробництва столової солі для потреб населення.

"Ми надали інвестору максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у рамках індустріального парку, що дозволяють підприємству швидше розвиватися", - підсумував Микита.

Згідно з Єдиним держреєстром юросіб та фізосіб-підприємців, ТОВ "Катіон Інвест" зі статутним капіталом 4,3 млн грн створено у 2014 році, 95% його акцій належить Валентину Кондратьєву та 5% - Ігорю Герею.

Як повідомлялося, держпідприємство "Артемсіль" (Соледар Донецької обл.), раніше найбільший виробник солі в Європі, у квітні зупинив на невизначений час роботу через вторгнення в Україну російських військ. Виробничий процес на підприємстві неможливий через обстріл Соледара росіянами, пошкодження його соляних копалень та інфраструктури.

Унаслідок цього Україна була змушена закуповувати сіль у Польщі, Румунії та Угорщині.

Теги: #закарпаття #сіль

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