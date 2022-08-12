Події

14:10 12.08.2022

Андрій Карауш змінив Сергія Кондрачука на посаді голови Рівненської облради

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Андрій Карауш змінив Сергія Кондрачука на посаді голови Рівненської облради

Депутата Рівненської обласної ради Андрія Карауша (фракція "Слуга народу") у п'ятницю було обрано новим головою облради, він змінив на цій посаді Сергія Кондрачука, повідомляє пресслужба Рівненської облради.

"Депутати обрали нового голову обласної ради. Ним став депутат від політичної партії "Слуга народу", член постійної комісії з екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Андрій Карауш", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що за нього проголосували 45 депутатів із 48, які взяли участь у голосуванні.

"Як новообраний голова обласної ради Андрій Карауш традиційно присягнув на вірність українському народу на копії Острозької Біблії", - наголосили в облраді.

Там додали, що питання про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Сергія Кондрачука підтримали 42 депутати із 62 присутніх у залі. Один бюлетень виявився недійсним.

Теги: #рівненська #карауш

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