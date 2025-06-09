Росіяни атакували Рівненщину

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Російські війська завдали повітряний удар по Рівненській області, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

"Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена", - написав він у телеграмі.

За його словами, сили ППО знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб.

Більше інформації про наслідки нічної атаки – згодом, додав Коваль.