08:12 09.06.2025
Росіяни атакували Рівненщину
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/
Російські війська завдали повітряний удар по Рівненській області, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.
"Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена", - написав він у телеграмі.
За його словами, сили ППО знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб.
Більше інформації про наслідки нічної атаки – згодом, додав Коваль.