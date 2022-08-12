Україна готується до всіх сценаріїв через ситуацію на ЗАЕС, розглядається можливість евакуації населення – Монастирський

Міністерство внутрішніх справ України, Держслужба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство розвитку громад та територій розглядають усі можливі сценарії на випадок погіршення ситуації на ЗАЕС, зокрема обговорюється можливість евакуації населення прилеглих населених пунктів.

Як повідомляє пресслужба МВС, відповідну заяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час робочої поїздки до Сумської області.

"Всі ми бачили обстріли, які робили російські війська по енергоблоку. Це жахливо. Після останніх обстрілів станції ми переконалися, що для них немає жодних стримувальних факторів", - зазначив міністр.

За його словами, наразі адекватного контролю над Запорізькою АЕС немає, станція перебуває "не просто в руках ворога, а й у руках недосвідчених фахівців, які справді можуть допустити трагедію".

"Українських фахівців, які там залишилися, частково не допускають до ділянок, де вони мають бути. Як відомо, на території станції розташована воєнна техніка Росії. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози", - наголосив Монастирський.

Він уточнив, що Україна має плани, які передбачають будь-який розвиток подій на ЗАЕС, зокрема викид радіації. "Сьогодні ми в ДСНС спільно з МВС та Мінрегіоном обговорюємо різні сценарії розвитку подій, зокрема й питання евакуації", - наголосив глава МВС.

"Нагадаю: це найбільша атомна електростанція в Європі, яка має шість енергоблоків. І важко навіть уявити той масштаб трагедії, який може бути, якщо росіяни й надалі там залишаться", - акцентував увагу на важливості питання Монастирський.