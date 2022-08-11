Порошенко передав італійські бронемашини десантникам 79 бригади

Італійські бронемашини MLS SHIELD, куплені волонтерами ГО "Справа громад" та Фондом Порошенка, вже перебувають на східному фронті, повідомив п'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко, який особисто передав їх десантникам 79 ОДШБр у Донецькій області.

За словами нардепа, ця партія бронемашин дала змогу укомплектувати цілий десантний батальйон. Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

"У нас, на жаль, є і втрати. У нас вибивається техніка. І коли на сьогодні "пустий" батальйон повністю укомплектовується нашою командою бронетехнікою, це круто! Це ви круті. Тому що ми з вами це зробили", – цитує Порошенка, який подякував усім небайдужим українцям, пресслужба "Євросолідарності".