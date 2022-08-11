Події

13:27 11.08.2022

З Донецької області від початку серпня евакуювали 3,9 тис. осіб - Верещук

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З Донецької області від початку серпня евакуювали 3,9 тис. осіб - Верещук

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про евакуацію 3,8 тис осіб із території Донецької області від початку поточного місяця.

"З 1.08 до 11.08 2022 року під час обов'язкової евакуації населення Донецької області до безпечних районів визначених областей евакуювали 3 908 осіб станом на сьогодні. Із них 777 дітей", - сказала Верещук на брифінгу в національному Медіацентрі Україна в четвер.

Водночас віцепрем'єр зазначила, що на сьогодні в області залишаються близько 50 тис. дітей, яких також необхідно евакуювати.

Як повідомлялося, 2 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення Донецької області. Також Кабмін розпорядився здійснювати обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Теги: #евакуація #верещук

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