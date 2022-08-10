Кулеба закликає всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам: Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам, оскільки вони переважно підтримують війну проти України.

"Я закликаю всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам. Президент України Володимир Зеленський абсолютно правий, коли наполягає на цьому. Росіяни у переважній більшості підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати", - написав він у твіттері.