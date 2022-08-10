Події

15:50 10.08.2022

Кулеба закликає всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам: Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати

1 хв читати
Кулеба закликає всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам: Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам, оскільки вони переважно підтримують війну проти України.

"Я закликаю всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам. Президент України Володимир Зеленський абсолютно правий, коли наполягає на цьому. Росіяни у переважній більшості підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати", - написав він у твіттері.

 

Теги: #візи #єс #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:19 09.08.2022
ЄС не має механізму запровадження заборони на видачу короткострокових віз - представник ЄК

ЄС не має механізму запровадження заборони на видачу короткострокових віз - представник ЄК

14:45 09.08.2022
ЄС знову засудив дії РФ на Запорізькій АЕС, закликавши вивести війська з усієї території України

ЄС знову засудив дії РФ на Запорізькій АЕС, закликавши вивести війська з усієї території України

09:32 09.08.2022
Надання нового пакета оборонної допомоги США Україні в $1 млрд свідчить про високий рівень довіри між президентами та їхніми командами - Кулеба

Надання нового пакета оборонної допомоги США Україні в $1 млрд свідчить про високий рівень довіри між президентами та їхніми командами - Кулеба

20:46 08.08.2022
Amnesty International та CBS News завдали несправедливого інформудару по Україні синхронно з російською пропагандою, але брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї - Кулеба

Amnesty International та CBS News завдали несправедливого інформудару по Україні синхронно з російською пропагандою, але брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї - Кулеба

14:44 06.08.2022
ЄС засуджує дії РФ навколо ЗАЕС, вважає, що необхідний доступ для МАГАТЕ - Боррель

ЄС засуджує дії РФ навколо ЗАЕС, вважає, що необхідний доступ для МАГАТЕ - Боррель

15:33 05.08.2022
ЄС скоординував евакуацію до лікарень країн-членів ЄС 1 тис. українських пацієнтів

ЄС скоординував евакуацію до лікарень країн-членів ЄС 1 тис. українських пацієнтів

12:14 05.08.2022
Це фальшива "нейтральність", а не правдивість - Кулеба у відповідь генсеку Amnesty International

Це фальшива "нейтральність", а не правдивість - Кулеба у відповідь генсеку Amnesty International

21:54 04.08.2022
ЄС запровадив санкції щодо Віктора та Олександра Януковичів

ЄС запровадив санкції щодо Віктора та Олександра Януковичів

17:52 04.08.2022
У разі довгострокового повернення в Україну громадяни мають зніматися з реєстрації у країнах ЄС - Стефанішина

У разі довгострокового повернення в Україну громадяни мають зніматися з реєстрації у країнах ЄС - Стефанішина

17:18 04.08.2022
У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

У Фінляндії розглядають варіанти обмеження видачі росіянам туристичних віз

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

У Міноборони буде створено Єдиний інформаційний центр для централізованого поширення військової інформації – Єрмак

Україна планує проводити військові брифінги для комітету Конгресу США з безпеки – Єрмак

Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК "Південь"

Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

ОСТАННЄ

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

У Міноборони буде створено Єдиний інформаційний центр для централізованого поширення військової інформації – Єрмак

Україна планує проводити військові брифінги для комітету Конгресу США з безпеки – Єрмак

Вибухи на Вінниччині могли бути наслідком вибухів у місцевому кар'єрі

У Маріуполі пролунав потужний вибух - міськрада

У Секретаріаті мовного омбудсмена розповіли про правильне оформлення скарги на порушення мовного закону

Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК "Південь"

Данія приєдналася до програми з навчання українських військовослужбовців у Великій Британії

Вкрадене зерно з України перевозять 87 суден - посол України в Лівані

Через росію голодуватиме понад 700 тисяч людей – Посольство України в Ізраїлі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА