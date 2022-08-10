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13:50 10.08.2022

Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

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Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Глави МЗС країн G7 у середу закликали Росію передати під контроль України Запорізьку АЕС.

У заяві міністрів закордонних справ "Групи семи" рішуче засуджується неспровокована і невиправдана війна РФ проти України, що триває.

"У цьому контексті ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику, Україні, а також повернула контроль над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для гарантування їх безпечної і надійної експлуатації", - йдеться в заяві.

Зазначено, що український персонал, який експлуатує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз та тиску. Небезпечним для регіону є контроль Росії над станцією, що триває, йдеться в заяві.

Міністри країн G7 також вітали зусилля голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо "зміцнення ядерної безпеки в Україні".

"У зв'язку з цим ми наголошуємо на важливості сприяти місії експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС для вирішення проблем із ядерною безпекою, фізичною безпекою та гарантій за дотримання повного суверенітету України над її територією та інфраструктурою", - наголошується в документі.

Міністри країн G7 підтвердили повну та постійну підтримку МАГАТЕ. "Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних об'єктів в Україні, а також безпосередньо та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів", - наголошується в заяві.

Теги: #заява #g7 #заес

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