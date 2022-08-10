Події

13:32 10.08.2022

Дію договору Віктора Януковича з AVER LEX припинено

1 хв читати
Дію договору Віктора Януковича з AVER LEX припинено

Вищий антикорупційний суд зафіксував припинення договору адвокатського об'єднання AVER LEX із Віктором та Олександром Януковичами.

Договори між Віктором Януковичем, Олександром Януковичем і адвокатським об'єднанням AVER LEX було припинено з 28.04.2022. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду України від 27.06.2022, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Сторона обвинувачення у справах Віктора та Олександра Януковичів не приймала факту припинення договорів про надання їм правової допомоги адвокатами AVER LEX, проте ВАКС визнав відповідне припинення договорів і неможливість подальшої участі адвокатів AVER LEX у процесах.

Зокрема, у рішенні ВАКС наголошується, що відсутність договору на надання правової допомоги виключає участь адвокатів AVER LEX у кримінальних провадженнях стосовно Віктора Януковича та Олександра Януковича.

Інтереси Віктора Януковича тепер представляє адвокат О.Корнага, а Олександра Януковича – І.Тесленко.

Теги: #янукович #адвокати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 04.08.2022
ЄС запровадив санкції щодо Віктора та Олександра Януковичів

ЄС запровадив санкції щодо Віктора та Олександра Януковичів

13:56 30.06.2022
Направлено до суду справу за обвинуваченням Януковича та начальника його охорони в дезертирстві та незаконному переправленні через держкордон

Направлено до суду справу за обвинуваченням Януковича та начальника його охорони в дезертирстві та незаконному переправленні через держкордон

15:23 24.06.2022
Завершено розслідування у справі про захоплення держвлади Януковичем

Завершено розслідування у справі про захоплення держвлади Януковичем

16:59 03.06.2022
Печерський райсуд Києва дозволив правоохоронцям здійснювати спецрозслідування щодо Януковича у справі "Харківських угод"

Печерський райсуд Києва дозволив правоохоронцям здійснювати спецрозслідування щодо Януковича у справі "Харківських угод"

15:40 01.06.2022
Суд дозволив спецрозслідування стосовно Януковича та його охоронця у справі про підбурювання до дезертирства та незаконне переправлення через держкордон - прокуратура

Суд дозволив спецрозслідування стосовно Януковича та його охоронця у справі про підбурювання до дезертирства та незаконне переправлення через держкордон - прокуратура

16:52 23.05.2022
Суд дав дозвіл на арешт Януковича за підписання "Харківських угод"

Суд дав дозвіл на арешт Януковича за підписання "Харківських угод"

15:34 19.05.2022
Суд дав дозвіл на арешт Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон

Суд дав дозвіл на арешт Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон

18:12 31.03.2022
Адвокати Фірташа подали апеляцію на відмову суду повторно розглянути справу про екстрадицію до США

Адвокати Фірташа подали апеляцію на відмову суду повторно розглянути справу про екстрадицію до США

16:02 02.03.2022
Янукович для України – політичний труп, заявив Подоляк

Янукович для України – політичний труп, заявив Подоляк

13:42 23.02.2022
ЄС продовжив санкції для Януковича та його шести соратників

ЄС продовжив санкції для Януковича та його шести соратників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Україна повернула тіла понад 500 загиблих, які були у списках зниклих безвісти

Відновлення транзиту нафти з РФ до Угорщини та Словаччини територією України очікується незабаром, всі сторони згодні

Військовий аеродром "Саки" - один із п'яти, використовуваних окупантами для авіаударів по Україні, – спікер Повітряних сил ЗСУ

У Криму ліквідовано дев'ять літаків російських окупантів - ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Вкрадене зерно з України перевозять 87 суден - посол України в Лівані

Через росію голодуватиме понад 700 тисяч людей – Посольство України в Ізраїлі

У більшості областей України та Києві в четвер очікуються грози – ДСНС

Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Україна повернула тіла понад 500 загиблих, які були у списках зниклих безвісти

Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораціонізм

Відновлення транзиту нафти з РФ до Угорщини та Словаччини територією України очікується незабаром, всі сторони згодні

Макрон і Джонсон домовилися підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, – посольство Франції

Військовий аеродром "Саки" - один із п'яти, використовуваних окупантами для авіаударів по Україні, – спікер Повітряних сил ЗСУ

У Маріуполі відбувається прихована мобілізація - міськрада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА