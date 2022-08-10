Дію договору Віктора Януковича з AVER LEX припинено

Вищий антикорупційний суд зафіксував припинення договору адвокатського об'єднання AVER LEX із Віктором та Олександром Януковичами.

Договори між Віктором Януковичем, Олександром Януковичем і адвокатським об'єднанням AVER LEX було припинено з 28.04.2022. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду України від 27.06.2022, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Сторона обвинувачення у справах Віктора та Олександра Януковичів не приймала факту припинення договорів про надання їм правової допомоги адвокатами AVER LEX, проте ВАКС визнав відповідне припинення договорів і неможливість подальшої участі адвокатів AVER LEX у процесах.

Зокрема, у рішенні ВАКС наголошується, що відсутність договору на надання правової допомоги виключає участь адвокатів AVER LEX у кримінальних провадженнях стосовно Віктора Януковича та Олександра Януковича.

Інтереси Віктора Януковича тепер представляє адвокат О.Корнага, а Олександра Януковича – І.Тесленко.