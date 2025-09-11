Інтерфакс-Україна
Події
10:42 11.09.2025

Офіс генпрокурора про військову юстицію: Має бути не лише військова поліція, а й прокурори, суди та адвокати

1 хв читати
Офіс генпрокурора про військову юстицію: Має бути не лише військова поліція, а й прокурори, суди та адвокати

Україна потребує відновлення системи військової юстиції: йдеться не тільки про військову поліцію, а й про слідчі підрозділи, військових прокурорів, військові суди та адвокатуру, зазначають в Офісі генпрокурора з посиланням на заступника генпрокурора Андрія Лещенка.

В телеграм-каналі відомство повідомляє, що Лещенко під час участі у форумі з військового права наголосив на необхідності комплексного відновлення системи військової юстиції в Україні.

За його словами, з 2014 року, попри активну агресію РФ, в Україні відсутня повноцінна вертикаль військової юстиції, що ускладнює фіксацію та розслідування воєнних і військових злочинів.

"Створення ефективної системи військової юстиції має включати не лише військову поліцію з функціями оперативно-розшукової діяльності, а й слідчі підрозділи, військових прокурорів, військові суди та адвокатуру", - наводить прокуратура слова заступника генерального прокурора.

Лещенко зазначив, що створення системи військової юстиції дозволить оперативно реагувати на порушення, збирати та фіксувати докази, підтримувати обвинувачення у судах і водночас захищати права військовослужбовців.

За інформацією відомства, в цьому контексті важливим є приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема щодо кваліфікації воєнних та військових злочинів.

"Потрібне комплексне рішення, яке б дозволяло не тільки розслідувати військові злочини, але і попереджувати їх, підтримувати обвинувачення із дотриманням принципу змагальності", - зазначив Лещенко.

Теги: #військова_прокуратура #адвокати #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 09.09.2025
Судитимуть двох колишніх податківців та їх спільника: продавали хакерам інформацію про громадян України

Судитимуть двох колишніх податківців та їх спільника: продавали хакерам інформацію про громадян України

17:42 08.09.2025
Харківські поліцейські передали ЗСУ два трофейні танки

Харківські поліцейські передали ЗСУ два трофейні танки

18:23 03.09.2025
В Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів – ТЦК та СП

В Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів – ТЦК та СП

10:46 31.08.2025
На Миколаївщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: троє загиблих, інші пасажири в лікарні – поліція

На Миколаївщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: троє загиблих, інші пасажири в лікарні – поліція

05:54 25.08.2025
Київщина: семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової рушниці

Київщина: семирічний хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової рушниці

22:07 24.08.2025
На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який з ножем напав на людей, рятувальників і правоохоронців

На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який з ножем напав на людей, рятувальників і правоохоронців

17:29 23.08.2025
У Харкові внаслідок ДТП за участю автівки та громадського транспорту постраждали 8 осіб - поліція

У Харкові внаслідок ДТП за участю автівки та громадського транспорту постраждали 8 осіб - поліція

17:29 20.08.2025
Суд взяв під варту одесита, який переправляв ухилянтів до Молдови – поліція

Суд взяв під варту одесита, який переправляв ухилянтів до Молдови – поліція

14:03 14.08.2025
Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

Проведено другий етап спецоперації щодо переправки ухилянтів за кордон: 8 осіб затримано

16:21 13.08.2025
Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів

Поліція проводить 150 одночасних обшуків в рамках спецоперації з по викриттю схем для ухилянтів

ВАЖЛИВЕ

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Українські дрони в серпні уразили понад 60 тис. цілей – Сирський

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

ОСТАННЄ

У лікарні помер підліток, поранений внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині

Велика Британія та Україна уклали угоду про обмін технологіями у виробництві БпЛА

Ізраїль не комунікує з Україною щодо цьогорічного паломництва хасидів до Умані - посол Корнійчук

Російський дрон влучив у собор в Сумах, який є одним із символів міста

Знешкоджено хакерське угруповання, яке завдало мільярдних збитків світовим компаніям

У планах уряду повна відмова від інтернатної системи - Улютін

Суд відхилив апеляцію Януковича про скасування накладених на нього санкцій ЄС

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Міносвіти погодило використання в освітньому процесі посібників НАЗК про антикорупцію та доброчесність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА