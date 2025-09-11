Офіс генпрокурора про військову юстицію: Має бути не лише військова поліція, а й прокурори, суди та адвокати

Україна потребує відновлення системи військової юстиції: йдеться не тільки про військову поліцію, а й про слідчі підрозділи, військових прокурорів, військові суди та адвокатуру, зазначають в Офісі генпрокурора з посиланням на заступника генпрокурора Андрія Лещенка.

В телеграм-каналі відомство повідомляє, що Лещенко під час участі у форумі з військового права наголосив на необхідності комплексного відновлення системи військової юстиції в Україні.

За його словами, з 2014 року, попри активну агресію РФ, в Україні відсутня повноцінна вертикаль військової юстиції, що ускладнює фіксацію та розслідування воєнних і військових злочинів.

"Створення ефективної системи військової юстиції має включати не лише військову поліцію з функціями оперативно-розшукової діяльності, а й слідчі підрозділи, військових прокурорів, військові суди та адвокатуру", - наводить прокуратура слова заступника генерального прокурора.

Лещенко зазначив, що створення системи військової юстиції дозволить оперативно реагувати на порушення, збирати та фіксувати докази, підтримувати обвинувачення у судах і водночас захищати права військовослужбовців.

За інформацією відомства, в цьому контексті важливим є приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема щодо кваліфікації воєнних та військових злочинів.

"Потрібне комплексне рішення, яке б дозволяло не тільки розслідувати військові злочини, але і попереджувати їх, підтримувати обвинувачення із дотриманням принципу змагальності", - зазначив Лещенко.