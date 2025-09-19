Інтерфакс-Україна
16:38 19.09.2025

Дружина адвоката Глоби просить керівництво правоохоронних органів втрутитися в її конфлікт з колишнім чоловіком

Дружина адвоката Глоби просить керівництво правоохоронних органів втрутитися в її конфлікт з колишнім чоловіком

Дружина адвоката Костянтина Глоби адвокат Віталія Глоба просить керівництво правоохоронних органів та адвокатури втрутитися в її конфлікт з колишнім чоловіком. Про це Віталія Глоба заявила на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.  Вона зазначила, що 10 вересня вона придбала у своєї матері автомобіль Mercedes, але колишній чоловік завадив забрати його та заблокував біля свого офісу в Печерському районі Києва.  

"Я як власник транспортного засобу приїхала і намагалася його забрати, але колишній чоловік чинив опір цьому, забороняв використовувати його, блокував його, заліз на дах автомобіля . Він неодноразово погрожував мені, він позбавляє мене можливості користуватися належним мені майном", - сказала вона.

 Глоба також зазначила, що колишній чоловік «при розлученні він позбавив мене її коштів, оскільки в нього був доступ до банківських ячейок.

Зі свого боку, адвокат Віталії Глоби  Дар'я Козій зазначила, що Віталія придбала автомобіль, який раніше був власністю її матері, після розірвання шлюбу і колишній чоловік «не мав до нього жодного відношення і зараз не має жодного права на цей автомобіль, однак продовжує тероризувати родину.

"В той момент, коли вона (Віталія Глоба – ІФУ) вирішила забрати автомобіль, її автомобіль було заблоковано іншими авто. Наразі цей автомобіль заблокований броньованим автомобілем Hammer, який не може забрати жоден евакуатор", - підкреслила адвокат. 

Козій також повідомила, що напередодні, 12 вересня, невідомі напали на неї в той момент, коли вона попросила їх не знімати номери з належного її клієнтці автомобіля. Вона також зазначила, що Костянтин Глоба подав кілька судових позовів проти колишньої дружини  та її матері. 

Віталія Глоба має намір довести своє право на автомобіль в суді. За словами Козій, суд розгляне справу  щодо володіння автомобілем за позовом Віталії Глоба 23 вересня.

