Адвокати Порошенка заявили про фальсифікацію документів для санкцій проти нього

Фото: https://eurosolidarity.org

Адвокати лідера партії "Європейська солідарність", народного депутата України Петра Порошенка представили Верховному суду матеріали із фальшування документів, на основі яких було ухвалене рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження незаконних санкцій проти нього, повідомляється на сайті політсили у п'ятницю.

Політик стверджує, що документи для санкцій проти нього були сфальсифіковані, при чому вже після рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо їх введення. "Блискавично 12 лютого протягом трьох годин пропозиції про запровадження санкцій проти мене проходять фінмоніторинг, Мінекономіки, Кабінет Міністрів, Офіс Президента, апарат РНБО, прийняття рішення, повернення і видача указу. Першоджерелом є подання Дежфінмоніторингу", – зазначив Порошенко під час засідання Верховного суду, де він оскаржує санкції.

За його словами, документи в секретаріат РНБО поступили 13 лютого, а рішення про санкції щодо нього прийнято 12 лютого. "У мене є обґрунтована підозра: члени РНБО були введені в оману або є співучасниками злочину, коли вони голосували санкції без документів… Я маю обґрунтовані підозри, що спочатку був проголосований варіант, документ, санкції, які до мене не мають ніякого відношення. А потім, коли Зеленський поїхав у Хмельницький, а потім за кордон, без Зеленського документ переписали", – зауважив політик.

Порошенко також заявив, що Держфінмоніторинг відповів відмовою на вимогу надати подання для Верховного суду і пов'язує ще з особистою позицією голови відомства Філіпа Проніна. "Бо я підняв питання в його бутність головою Полтавської військово-цивільної адміністрації про провал будівництва фортифікаційних споруд на Покровському напрямку", - припустив лідер політсили.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков зазначив, що відповідачі - представники президента та уряду - неналежно виконали ухвалу суду про надання документів. Також він заявив, що є підстави сумніватися у законності висновку за підписом представника України в ЄСПЛ Маргарити Сокоренко. "У нас є певні підстави вважати, що цей документ фактично було видано заднім числом і що він не був тим документом, який розглядався ані членами Кабінету міністрів, ані відповідно був доступний членам РНБО", – сказав він.

Адвокат Ігор Головань зазначив, що суб’єкт владних повноважень повинен надати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. "Ми маємо справу з умисними спробами приховати докази від суду", – переконаний він.

В повідомленні відзначається, що суддя Верховного суду Михайло Смокович звернувся до представника Кабінету міністрів щодо не виконання рішення суду про надання всіх документів, на підставі яких ухвалювалося рішення РНБО. "Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Фінмоніторинг він де? В Африці? Чому уряд не виконав ухвалу суду у цій справі? Більше місяця пройшло з моменту винесення ухвали і вона не виконана", – наголосив він.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

19 червня Порошенко заявив, що указ Зеленського про запровадження санкцій проти нього має бути скасовано, оскільки перевищено термін надання документів про підстави таких санкцій. "Сьогодні вже п’ять місяців як суд розглядає ці незаконні санкції. Хочу окремо наголосити, що закон відводить суб’єктам владних повноважень – а це є у нас президент України, Кабмін як ініціатори – 15 днів для вичерпного надання всіх і будь-яких підстав, які дозволяли б суб’єкту владних повноважень застосовувати санкції", – сказав політик.

Порошенко вважає, що якщо немає юридичних підстав для запровадження санкцій проти нього, то підстави є лише політичні.