Інтерфакс-Україна
Події
18:13 28.05.2025

ВАКС визнав двох адвокатів та їх спільника винними у спробі підкупу двох суддів Полтавських судів – САП

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ВАКС визнав двох адвокатів та їх спільника винними у спробі підкупу двох суддів Полтавських судів – САП

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на засіданні в середу, 28 травня, оголосила обвинувальний вирок двом адвокатам та особі, яка позиціонувала себе помічником адвоката, викритим на спробі підкупу двох суддів Полтавських судів.

"За даними слідства, громадянин звернувся до особи, яка представилася помічником адвоката, за правовою допомогою у зв’язку зі складенням на нього протоколу за керування автомобілем в нетверезому стані. Згадана особа запропонувала "вирішити питання" із суддею за винагороду, залучивши знайомого адвоката. Однак план не вдався і суд визнав громадянина винуватим", - повідомляє пресслужба Спеціалізованної антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

У подальшому особи пообіцяли скасувати це рішення в апеляційному порядку за $1,8 тис., залучивши ще одного адвоката. Кошти отримали для передачі судді Полтавського апеляційного суду двома траншами – $300 і $1500. Після передачі останньої частини неправомірної вигоди НАБУ і САП спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції в Полтавській області викрили осіб.

Вироком суду одного з адвокатів та особу, яка представлялась помічником адвоката, визнано винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, та призначено покарання у виді 4 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/2 майна.

Крім того, ще одного адвоката суд визнав винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців з конфіскацією вилучених під час обшуків грошових коштів, а саме $130 450 та 6 750 євро.

"Також суд позбавив адвокатів права займатись адвокатською діяльністю на строк 3 роки", - додали в САП.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Теги: #вакс #адвокати

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