Інтерфакс-Україна
Події
09:36 17.07.2025

Адвокати Шабуніна подають заяву в СБУ щодо розголошення місця і характеру його служби

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Адвокати Шабуніна подають заяву в СБУ щодо розголошення місця і характеру його служби
Фото: ЦПК

Адвокати керівника громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) Віталія Шабуніна подають заяву в Службу безпеки України з вимогою розслідувати злочини про розголошення інформації з кримінального провадження про місце і характер служби їхнього підзахисного, повідомляється в телеграм-каналі ЦПК в четвер вранці.

"Місце служби Віталія – назву частини та село – прокурори оголосили публічно в залі суду. Ще й наголосили, що його підрозділ час від часу може виконувати завдання на ЛБЗ. Водночас сам текст підозри з усіма персональними даними Віталія був опублікований на зливних бачках в телеграм-каналах ще до оголошення підозри в залі суду… в тому числі про характер та локацію служби Віталія, підвищуючи небезпеку перед ворогом для нього та побратимів… Є високий ризик, що росіяни цілеспрямовано спробують фізично ліквідувати Шабуніна для посилення внутрішньої ворожнечі в країні", - йдеться в заяві організації.

В ЦПК називають підозру Шабуніну "абсурдною в самій своїй суті", оскільки йому, як військовослужбовцю, який добровільно мобілізувався і служить вже 3,5 роки, інкримінують "ухилення від служби" та "шахрайство". "Віталія карають за виконання наказу, який він не міг не виконувати, та за отримання грошової винагороди, яку він не міг не отримувати. Прокурор та суд підтвердили, що ДБР не підозрює Віталіка в "обкраданні війська через користування автомобілем", але не пояснили, чому в офіційній комунікації ДБР оголосило Віталіка ще й шахраєм за користування 20-річним авто, наданим йому волонтерами як військовослужбовцю", - відзначається в повідомленні.

В організації також відзначають, що проти Шабуніна та ЦПК розгортається дискредитаційна кампанія, і стверджують, що "темники з обурливими меседжами проти Віталія" нібито розіслали військовим, "примушуючи їх виступити публічно проти Шабуніна".

Як повідомлялося, голову ЦПК Шабуніна підозрюють у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав. Йому було повідомлено про підозру за ч.4 ст.409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч.2 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними слідства, "мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн попри фактичну відсутність у військовій частині". Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома.

15 липня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід до 20 серпня у вигляді особистого зобов’язання, без застосування електронного засобу контролю. Суд зобов’язав підозрюваного не залишати місце виконання обов’язків військової служби, визначеного командиром, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні – колишнім командиром військової частини та колишніми та чинними службовими особами НАЗК, а також здати документи, що надають право виїзду за кордон.

Теги: #шабунін #сбу #адвокати #розголошення

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