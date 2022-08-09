Двоє людей поранені внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району з РСЗВ – голова Дніпропетровської облради

Двоє людей дістали осколкових поранень унаслідок обстрілу Мирівської громади (Нікопольський район) із РСЗВ, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Обстріляли Мирівську громаду в Нікопольському районі. 40 пострілів із РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкових поранень. Пошкоджено газопровід. Наразі точна інформація щодо руйнувань з'ясовується", написав він у телеграм-каналі.