Події

22:34 09.08.2022

Двоє людей поранені внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району з РСЗВ – голова Дніпропетровської облради

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Двоє людей дістали осколкових поранень унаслідок обстрілу Мирівської громади (Нікопольський район) із РСЗВ, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Обстріляли Мирівську громаду в Нікопольському районі. 40 пострілів із РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкових поранень. Пошкоджено газопровід. Наразі точна інформація щодо руйнувань з'ясовується", написав він у телеграм-каналі.

Теги: #дніпропетровщина #постраждалі #обстріли

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