Подоляк: Майбутнє Криму – бути перлиною Чорного моря, не військовою базою для терористів, все лише починається

Майбутнє півострова Крим – бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом, а не військовою базою для терористів, усе лише починається, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Демілітаризація Російської Федерації - невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим - бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається", - написав Подоляк у своєму твіттері.

Як повідомлялося, у вівторок сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці (Сакський район) на території тимчасово окупованого Криму.

Міністерство оборони України, коментуючи пожежу на території військового аеродрому, заявило, що не може встановити причину займання, проте нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Також у Міноборони наголосили, що факт пожежі РФ може використовувати в інформаційній війні.