Події

18:05 09.08.2022

В Україні буде створено Національний корпус кримськотатарської мови - Мінреінтеграції

1 хв читати

В Україні буде створено Національний корпус кримськотатарської мови, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У рамках реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки в Україні буде створено Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ). Це онлайн-платформа, яка виконуватиме функцію відкритої бібліотеки навчально-освітніх та наукових матеріалів із кримськотатарської мови", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що платформа є винятковим і впорядкованим мовним корпусом кримськотатарських текстів різних жанрів із широким спектром пошуку слів за різними параметрами.

Згідно з повідомленням, Національний корпус кримськотатарської мови регулярно поповнюватиметься масивами наукових статей, монографій, художньої, біографічної та іншої літератури, газетної публіцистики та у довгостроковій перспективі досягатиме понад 1 млн слововжитків.

"Онлайн-платформа покликана стати потужним інструментом для студентів, науковців, дослідників, практикуючих викладачів та іншого кола зацікавлених осіб, які бажають вивчити зазначену мову. Останнє особливо актуально для кримськотатарської мови: її становище настільки небезпечне, що ЮНЕСКО внесло кримськотатарську до списку тих мов, які перебувають під серйозною загрозою", - йдеться у повідомленні.

Проєкт створення НККМ реалізується у рамках співпраці між Мінреінтеграцією, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Таврійським національним університетом ім. В. І. Вернадського, молодіжною громадською організацією QIRI'M YOUNG за підтримки програми EGAP, що впроваджується "Фондом Східна Європа".

Теги: #крим #мова #мінреінтеграції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 09.08.2022
Росія реалізовує на Запорізькій АЕС передану з "Росатому" програму перепідключення станції до Криму

Росія реалізовує на Запорізькій АЕС передану з "Росатому" програму перепідключення станції до Криму

16:38 09.08.2022
На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

14:37 09.08.2022
Україна повернула ще 17 тіл загиблих українських військових - Мінреінтеграції

Україна повернула ще 17 тіл загиблих українських військових - Мінреінтеграції

09:21 09.08.2022
Щодня надходять нові підтвердження країн щодо їхньої участі 23 серпня в саміті "Кримської платформи" - Кулеба

Щодня надходять нові підтвердження країн щодо їхньої участі 23 серпня в саміті "Кримської платформи" - Кулеба

13:22 31.07.2022
Заявами про нібито обстріл українським БПЛА штабу ЧФ РФ в окупованому Криму Росія визнає недієздатність своєї ППО - ВМС ЗС України

Заявами про нібито обстріл українським БПЛА штабу ЧФ РФ в окупованому Криму Росія визнає недієздатність своєї ППО - ВМС ЗС України

13:31 27.07.2022
Керівник прокуратури АР Крим: Кримчани, примусово призвані до армії РФ чи незаконних формувань, – жертви збройного конфлікту, а не злочинці

Керівник прокуратури АР Крим: Кримчани, примусово призвані до армії РФ чи незаконних формувань, – жертви збройного конфлікту, а не злочинці

11:28 26.07.2022
Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

12:03 19.07.2022
Україна повернула 45 загиблих захисників - Мінреінтеграції

Україна повернула 45 загиблих захисників - Мінреінтеграції

22:41 16.07.2022
Ексначальника СБУ в Криму затримано за підозрою в держзраді

Ексначальника СБУ в Криму затримано за підозрою в держзраді

19:43 16.07.2022
Україна може використати HIMARS проти російських об'єктів у Криму

Україна може використати HIMARS проти російських об'єктів у Криму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в окупованому Генічеському районі - депутат облради

Триває підготовка до передачі систем NASAMS до України - речник Повітряних сил ЗСУ

Україна отримала першу партію турецьких БТР, загалом очікується 200 машин

Єврокомісія про доповідь Amnesty International: Те, що відбувається в Україні, - це прямі наслідки війни, яку розв'язала Росія

ОСТАННЄ

Шмигаль закликає світ вплинути на Росію, щоб її військові залишили ЗАЕС, прилеглі території та Енергодар

ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в окупованому Генічеському районі - депутат облради

ЄС не має механізму запровадження заборони на видачу короткострокових віз - представник ЄК

Триває підготовка до передачі систем NASAMS до України - речник Повітряних сил ЗСУ

Посол: Завод "байрактарів" в Україні можуть побудувати за кілька місяців, а запустити – у 2023р.

Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт "Великої двадцятки" буде ухвалено перед ним - Подоляк

З території Донецької області за 6 днів евакуйовано понад 3 тис. осіб - Тимошенко

"Корейський" сценарій закінчення війни в Україні неможливий - Подоляк

США не планують постачати Україні додаткові HIMARS найближчим часом – заступник міністра оборони Каль

Україна отримала першу партію турецьких БТР, загалом очікується 200 машин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА