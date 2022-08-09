В Україні буде створено Національний корпус кримськотатарської мови - Мінреінтеграції

В Україні буде створено Національний корпус кримськотатарської мови, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У рамках реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки в Україні буде створено Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ). Це онлайн-платформа, яка виконуватиме функцію відкритої бібліотеки навчально-освітніх та наукових матеріалів із кримськотатарської мови", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що платформа є винятковим і впорядкованим мовним корпусом кримськотатарських текстів різних жанрів із широким спектром пошуку слів за різними параметрами.

Згідно з повідомленням, Національний корпус кримськотатарської мови регулярно поповнюватиметься масивами наукових статей, монографій, художньої, біографічної та іншої літератури, газетної публіцистики та у довгостроковій перспективі досягатиме понад 1 млн слововжитків.

"Онлайн-платформа покликана стати потужним інструментом для студентів, науковців, дослідників, практикуючих викладачів та іншого кола зацікавлених осіб, які бажають вивчити зазначену мову. Останнє особливо актуально для кримськотатарської мови: її становище настільки небезпечне, що ЮНЕСКО внесло кримськотатарську до списку тих мов, які перебувають під серйозною загрозою", - йдеться у повідомленні.

Проєкт створення НККМ реалізується у рамках співпраці між Мінреінтеграцією, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Таврійським національним університетом ім. В. І. Вернадського, молодіжною громадською організацією QIRI'M YOUNG за підтримки програми EGAP, що впроваджується "Фондом Східна Європа".