Події

16:01 09.08.2022

З території Донецької області за 6 днів евакуйовано понад 3 тис. осіб - Тимошенко

1 хв читати
З території Донецької області за 6 днів евакуйовано понад 3 тис. осіб - Тимошенко

За останні шість днів із території Донецької області евакуйовано понад 3 тис. громадян, із них близько 600 дітей та 1 400 жінок, сказав на брифінгу у Києві у вівторок заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними обласної військової адміністрації, наразі на території області перебуває близько 350 тис. населення, з них 50 тис. діти.

Тимошенко нагадав, що Кабінет Міністрів України 2 серпня цього року ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення області.

Він зазначив, що днями на Київщині знову почастішали займання і природного, і людського характеру. Він закликав громадян не підпалювати сміття, траву чи інший мотлох. "Продовжується сумна статистика займань. Пожежники з нею справляються, проте будьте пильні!" - сказав він.

За його словами, розпочато розбір завалів 310-метрового мосту через річку Десна у Чернігівській області. "Четвертий місяць дорожники та мостобудівники працюють 24/7, щоб відновити транспортне сполучення між населеними пунктами Чернігівщини", - сказав він.

Теги: #тимошенко #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 09.08.2022
Понад 1,3 млн українських громадян евакуйовано з Донецької області - заступник глави ОП

Понад 1,3 млн українських громадян евакуйовано з Донецької області - заступник глави ОП

11:17 09.08.2022
З окупованих районів Харківщини евакуювали ще понад 800 осіб – голова обладміністрації

З окупованих районів Харківщини евакуювали ще понад 800 осіб – голова обладміністрації

17:51 08.08.2022
Російські окупанти мають намір вивезти з Луганської області до РФ 104 дитини - голова ОВА

Російські окупанти мають намір вивезти з Луганської області до РФ 104 дитини - голова ОВА

21:50 06.08.2022
За перший тиждень обов'язкової евакуації цивільного населення з Донбасу вивезено понад дві тисячі людей

За перший тиждень обов'язкової евакуації цивільного населення з Донбасу вивезено понад дві тисячі людей

17:56 05.08.2022
Триває відбудова дамби на р. Ірпінь та відновлення інфраструктури на інших деокупованих територіях - заступник глави ОП

Триває відбудова дамби на р. Ірпінь та відновлення інфраструктури на інших деокупованих територіях - заступник глави ОП

13:26 05.08.2022
До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

13:10 03.08.2022
Кабмін розпорядився обов'язково евакуювати населення Донецької області до безпечних районів 13 західних і центральних областей

Кабмін розпорядився обов'язково евакуювати населення Донецької області до безпечних районів 13 західних і центральних областей

11:05 03.08.2022
Другий евакуаційний потяг із Донецької області вночі прибув до Олександрії

Другий евакуаційний потяг із Донецької області вночі прибув до Олександрії

07:03 03.08.2022
Кириленко розповів, скільки цивільних евакуювалися з Донецької області

Кириленко розповів, скільки цивільних евакуювалися з Донецької області

14:16 02.08.2022
На Миколаївщині не планують обов'язкової евакуації населення – голова ОВА

На Миколаївщині не планують обов'язкової евакуації населення – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 1,3 млн українських громадян евакуйовано з Донецької області - заступник глави ОП

На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в окупованому Генічеському районі - депутат облради

Триває підготовка до передачі систем NASAMS до України - речник Повітряних сил ЗСУ

Україна отримала першу партію турецьких БТР, загалом очікується 200 машин

ОСТАННЄ

В Україні буде створено Національний корпус кримськотатарської мови - Мінреінтеграції

Шмигаль закликає світ вплинути на Росію, щоб її військові залишили ЗАЕС, прилеглі території та Енергодар

На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в окупованому Генічеському районі - депутат облради

ЄС не має механізму запровадження заборони на видачу короткострокових віз - представник ЄК

Триває підготовка до передачі систем NASAMS до України - речник Повітряних сил ЗСУ

Посол: Завод "байрактарів" в Україні можуть побудувати за кілька місяців, а запустити – у 2023р.

Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт "Великої двадцятки" буде ухвалено перед ним - Подоляк

"Корейський" сценарій закінчення війни в Україні неможливий - Подоляк

США не планують постачати Україні додаткові HIMARS найближчим часом – заступник міністра оборони Каль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА