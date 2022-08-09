З території Донецької області за 6 днів евакуйовано понад 3 тис. осіб - Тимошенко

За останні шість днів із території Донецької області евакуйовано понад 3 тис. громадян, із них близько 600 дітей та 1 400 жінок, сказав на брифінгу у Києві у вівторок заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними обласної військової адміністрації, наразі на території області перебуває близько 350 тис. населення, з них 50 тис. діти.

Тимошенко нагадав, що Кабінет Міністрів України 2 серпня цього року ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення області.

Він зазначив, що днями на Київщині знову почастішали займання і природного, і людського характеру. Він закликав громадян не підпалювати сміття, траву чи інший мотлох. "Продовжується сумна статистика займань. Пожежники з нею справляються, проте будьте пильні!" - сказав він.

За його словами, розпочато розбір завалів 310-метрового мосту через річку Десна у Чернігівській області. "Четвертий місяць дорожники та мостобудівники працюють 24/7, щоб відновити транспортне сполучення між населеними пунктами Чернігівщини", - сказав він.