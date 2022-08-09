Позитивне ставлення до Сталіна залишилося в 5% українців, до Революції гідності було 23% - КМІС

Більшість жителів України (64%) негативно ставляться до радянського диктатора Йосипа Сталіна, 23% байдужі до цього історичного діяча, і лише 5% ставляться позитивно, йдеться в результатах всеукраїнського опитування, проведеного 6-20 липня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

У результатах дослідження наголошується, що ще до Революції гідності (2013-2014 рр.) позитивне ставлення до Сталіна мала меншість населення (23%), однак негативне ставлення ще не домінувало (37%). До 2021 року ситуація суттєво не змінювалася, крім зниження частки тих, хто позитивно ставиться до Сталіна, до 14-18%.

У всіх макрорегіонах України абсолютна меншість прихильно ставиться до Сталіна (від 3% на заході до 12% на сході країни), також усюди частка тих, хто негативно ставиться до Сталіна, значно перевищує частку тих, хто позитивно ставиться, і також повсюдно зросла з 2021 року. Роком раніше на півдні та сході України частка тих, хто заявляв про позитивне та негативне ставлення, була практично однаковою, нині ж домінує негативне ставлення.

Серед лінгво-етнічних категорій населення ставлення до Сталіна є кращим в етнічних росіян, але й серед них 50% заявили про негативне ставлення і лише 21% – про позитивне. Серед російськомовних українців таких 51% та 7% відповідно, серед україномовних – 71% та 4%.

Опитані усіх вікових категорій ставляться до Сталіна переважно негативно, але в категорії 60+ років позитивне ставлення проявляється трохи частіше (8-9% проти 3-5% серед молодших респондентів), а й серед них понад 60% до радянського диктатора ставляться негативно.

У КМІС також наведено дані аналогічних досліджень, проведених "Левада-Центром" у РФ. 10 років тому в Україні та РФ позитивно ставилася до Сталіна приблизно однакова частина населення, однак у РФ між 2012-м та 2019 роками вона зросла з 28% до 59%.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2000 респондентів, які проживають у всіх підконтрольних до 24 лютого регіонах України. Опитування не проводили серед тих, хто виїхав за кордон. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, та 1,1% – для показників, близьких до 5%, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення. Проте отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність, зазначають у КМІС.