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16:02 08.08.2022

Зеленський пропонує передати місцеве керівництво низкою населених пунктів Донеччини до міських військових адміністрацій

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Зеленський пропонує передати місцеве керівництво низкою населених пунктів Донеччини до міських військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді наділити начальників військових адміністрацій низки населених пунктів Донецької області повноваженнями місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів, а також сільських, селищних та міських голів.

Відповідний проєкт постанови №7639 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт українського парламенту.

Згідно з проєктом постанови, у період воєнного стану та 30 днів після його припинення або скасування начальники Бахмутської, Сіверської, Соледарської, Часовоярської міських та Званівської сільської військових адміністрацій Бахмутського району, Великоновосілківської селищної та Комарської сільської військових адміністрацій Волноваського району, Краматорської, Лиманської, Миколаївської, Святогірської міських та Черкаської селищної військових адміністрацій Краматорського району, Курахівської міської та Шахівської сільської військових адміністрацій Покровського району Донецької області, крім своїх безпосередніх обов'язків згідно із законом "Про правовий режим воєнного стану", здійснюють повноваження відповідних сільських, селищних, міських рад, селищних, сільських, міських голів.

Зокрема, вони також можуть затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів місцевих рад.

У постанові наголошується, що апарати сільських, селищних, міських рад та їхні виконавчі комітети, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, заклади та організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам військових адміністрацій населених пунктів Донецької області.

Теги: #законопроект #донецька_область #зеленський #військова_адміністрація

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