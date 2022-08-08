Події

16:01 08.08.2022

В Україні зараз визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк

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В Україні зараз визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк

Про можливість переговорів із РФ лише за умови її кількох важливих тактичних поразок заявляє радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, наголошуючи на необхідності надання Україні Європою воєнної та фінансової підтримки для перемоги у війні, повідомляється на сайті глави української держави у понеділок.

"На жаль, з Росією домовитися сьогодні неможливо. Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. Вона на повну користується своїми експансіоністськими можливостями і хоче просунути статус-кво, неприйнятний для України. Тому треба розуміти: переговорний процес з Росією можливий лише за умови кількох важливих тактичних поразок", – сказав Подоляк в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

За його словами, світові лідери мають зрозуміти, що ця війна – це війна демократії проти авторитаризму, і якщо РФ переможе, то домінуватиме в Європі, а також спробуватиме зазіхнути на інші країни, наприклад Польщу, країни Балтії, Молдову. "Я також говорю нашим партнерам: якщо Росія переможе, то вона залишиться непокараною за свої жахливі воєнні злочини, які зараз побачив увесь світ", - додав радник глави Офісу президента.

З іншого боку, за словами Подоляка, перемога над РФ забезпечить спокійне майбутнє Європі та країнам в інших частинах світу без енергетичного, міграційного чи продовольчого шантажу та загрози нового збройного конфлікту.

"Українці готові вмирати за свободу, і вони за неї вмирають. Завдання Європи – просто підтримати нас. Дайте зброю, дайте фінансову допомогу, дайте нам можливість виграти цю війну! Ми готові віддати свою кров, щоб люди залишалися вільними, щоб Європейський Союз залишався вільним". Сьогодні визначається історична конфігурація європейської спільноти на наступні 50-100 років", – резюмував Подоляк.

Він також розповів, що наразі контактів між Україною та РФ на воєнно-політичному рівні немає, але є діалог щодо обміну полоненими та тілами загиблих військових, щодо гуманітарних коридорів, а також переговори через посередників щодо експорту зернових.

Теги: #війна #подоляк

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