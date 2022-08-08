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14:05 08.08.2022

Окупанти посилюють тиск на місцеве населення захоплених ними територій України – ГУР МО

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Окупанти посилюють тиск на місцеве населення захоплених ними територій України – ГУР МО

Російські окупанти посилюють тиск на місцеве населення тимчасово окупованих територій, поінформувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У Великому Бурлуку Харківської області окупаційна адміністрація чинить тиск на місцевих підприємців з метою змушення їх до отримання паспортів РФ і перереєстрації відповідно до російського законодавства. В багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства Також запроваджуватиметься щомісячний "податок" на кожен автомобіль підприємств розміром 5000 рос. рублів", - повідомило ГУР МОУ в понеділок у телеграмі.

За повідомленням ГУР, після прибуття до Балаклії (Харківська область) нового батальйону окупантів, зокрема з числа мобілізованих у РФ колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість і аморальна поведінка.

"Тривають конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення. Так, на окупованій території Запорізької області внаслідок такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів", - зазначили в ГУР МОУ.

За інформацією ГУР МОУ, на тимчасово окупованій території Херсонської області, зокрема в Голій Пристані, російські окупанти посилюють пресинг місцевого населення на блокпостах.

 

Теги: #оккупация #гур_міноборони

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