Байден здав другий негативний тест на COVID-19 і відлетів до дружини в Делавер

Президент США Джо Байден у неділю завершив самоізоляцію, оскільки склав повторний негативний тест на COVID-19, повідомляє Associated Press.

"Чудово почуваюся", - сказав президент журналістам перед тим, як сісти у вертоліт.

Байден попрямував до дружини в Делавер: очікується, що вони проведуть неділю в популярній курортній зоні в цьому штаті.

На день раніше Байден здав перший негативний тест на COVID-19, проте його лікар Кевін О'Коннор тоді попередив, що президент залишиться на самоізоляції в Білому домі, поки не здасть ще один тест.

Минулими вихідними у Байдена повторно виявили коронавірус, через 12 днів після того, як це захворювання у нього діагностували вперше.

Лікар Байдена попереджав про можливість повернення хвороби, оскільки таке трапляється у пацієнтів, які використовували для лікування медикамент Paxlovid.

Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також зробив дві бустерні дози вакцини.